Rücktritt von Litauens Verteidigungsministerin

Vilnius. Litauens Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė hat nach einem öffentlichen Streit über den Militäretat ihren Rücktritt eingereicht. Die Sozialdemokratin begründete ihren Schritt damit, dass Parteikollegin und Regierungschefin Inga Ruginienė und sie grundlegend unterschiedliche Vorstellungen von der Stärkung der Verteidigung des baltischen EU- und NATO-Landes hätten. Šakalienė hatte in einem informellen Treffen mitgeteilt, dass der Verteidungsetat 2026 bei 4,87 Prozent des BIP liege, Ruginienė kündigte tags darauf 5,38 Prozent an. (dpa/jw)