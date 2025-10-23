Schüsse vor Serbiens Parlament
Belgrad. Vor dem Parlament in der serbischen Hauptstadt Belgrad ist bei einer Schießerei ein Mann schwer verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Schüsse seien in der Nähe eines Zeltes gefallen, das Anhänger des Präsidenten Aleksandar Vučić in einem Park zwischen dem Parlament und Vučićs Büro errichtet hätten. Sie wollten damit Demonstranten daran hindern, sich den Gebäuden zu nähern. Eine Person sei festgenommen worden. Vučić sprach von einem »terroristischen Akt«. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand keine Protestkundgebung statt. (Reuters/jW)
