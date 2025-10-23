Zweiter Drohnenangriff auf Khartums Flughafen

Khartum. Im Sudan ist der internationale Flughafen der Hauptstadt Khartum den zweiten Tag in Folge Ziel von Drohnenangriffen seitens paramilitärischer Milizen geworden. Wie AFP am Mittwoch aus Armeekreisen erfuhr, griffen die Drohnen »im Morgengrauen erneut den Flughafen Khartum an«. Die Drohnen seien von einer »terroristischen Miliz« gestartet worden, hieß es unter Anspielung auf die Miliz Rapid Support Forces (RSF). Die Luftabwehr habe die Drohnen abgefangen. Der Flughafen sollte am Mittwoch nach mehr als zwei Jahren Krieg erstmals wieder für Inlandsflüge geöffnet werden. Bereits am Dienstag gab es Berichte über Drohnensichtungen und Explosionen im Bereich des Flughafens. Die RSF hat bislang keine Verantwortung für die Angriffe übernommen. (AFP/jW)