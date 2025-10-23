Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 4 / Inland

Immer mehr junge Ukrainer flüchten

Berlin. Die Zahl junger Männer aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, steigt weiter. Nachdem ein Sprecher des Innenministeriums in der vergangenen Woche von einer Vervielfachung auf »derzeit circa 1.000 pro Woche« gesprochen hatte, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf aktualisierte Zahlen aus dem Ministerium, dass die Zahlen inzwischen auf 1.400 bis 1.800 pro Woche gestiegen sind. Seit 2022 durften ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nur mit einer behördlichen Erlaubnis verlassen. So sollte verhindert werden, dass sie sich der Zwangsrekrutierung für die Armee entziehen. Ende August lockerte die ukrainische Regierung die Ausreiseregelungen. Männer zwischen 18 und 22 Jahren dürfen nun wieder ausreisen. (AFP/jW)

