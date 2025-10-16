Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 4 / Inland

Junge Ukrainer: Anträge verzehnfacht

Berlin. Die Zahl in Deutschland schutzsuchender junger ukrainischer Männer hat sich verzehnfacht, seit Kiew dieser Gruppe im August die Ausreise erlaubt hat. »Die Aufhebung des Ausreiseverbots hat in Deutschland für die Gruppe von ukrainischen Männern zwischen 18 und 22 Jahren zu einer Zunahme von Schutzgesuchen nach Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz von etwa 100 pro Woche vor Inkrafttreten der Regelung auf derzeit circa 1.000 pro Woche geführt«, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch. (dpa/jW)

