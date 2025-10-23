Bahn entlässt Cargo-Chefin Nikutta
Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) trennt sich von Güterverkehrschefin Sigrid Nikutta. Die Vizevorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Cosima Ingenschay, bezeichnete den Schritt am Mittwoch als »bitter notwendig«. Der Konzern selbst wollte sich zunächst nicht zu der Personalie äußern. Ein vom Konzern in Auftrag gegebenes Gutachten hatte Nikuttas Sanierungskonzept für die DB Cargo für ungeeignet erklärt. Die Güterverkehrstochter gilt als Sorgenkind der DB und schreibt rote Zahlen. Zudem hatte die EU-Kommission entschieden, dass DB Cargo ab 2025 kein Geld mehr vom Mutterkonzern erhalten darf. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
