Spanien verbannt Symbole der Franco-Diktatur
Madrid. Fünfzig Jahre nach dem Tod des spanischen Diktators Francisco Franco hat die linksgerichtete Regierung in Madrid angekündigt, Symbole aus der faschistischen Ära aus dem öffentlichen Raum entfernen zu lassen. Noch vor Ende November werde »eine komplette Liste« von Symbolen der Franco-Zeit veröffentlicht, »so dass sie endgültig aus dem Land und von den Straßen entfernt werden können«, sagte Regierungschef Pedro Sánchez am Mittwoch vor dem Parlament. Laut der Internetseite »Debería Desaparecer« (Das muss verschwinden) gibt es in Spanien noch mehr als 6.000 Relikte des Franquismus. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
