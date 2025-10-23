Russland veranstaltet Atomkriegsübung

Moskau. Russland hat parallel zu einer laufenden Atomübung der NATO in Europa ein eigenes großangelegtes Manöver seiner strategischen Nuklearstreitkräfte gestartet. Es handle sich um eine planmäßige Übung, betonte Staatschef Wladimir Putin. Nach Angaben des Präsidialamts seien vom Weltraumbahnhof Plessezk Interkontinentalraketen gestartet worden. Das Atom-U-Boot »Brjansk« habe in der Barentssee ebenfalls eine Rakete gestartet. Zudem seien von Langstreckenbombern aus Marschflugkörper abgefeuert worden. Zur Anzahl der eingesetzten Waffensysteme machte Moskau keine Angaben. (dpa/jW)