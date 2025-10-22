Nachschlag: Polyglossie

imago images / United Archives Denzel Washington (l.) leitet den im New Yorker Financial District fälligen Polizeieinsatz

Spike Lee hatte seinen ersten waschechten Genrefilm gedreht, natürlich nicht, ohne angemessen falsches Spiel zu treiben. Letztlich geht es um die Redevielfalt in der Stadt New York. Sobald auf einer Straße Manhattans irgendeine Sprache zu hören ist, kann man sich darauf verlassen, auch jemanden zu finden, der genau diese Sprache versteht. Bankräuber, Geiseln, Ordnungskräfte. Eine gut organisierte Bande hält eine Bank im New Yorker Financial District besetzt. Kunden und Belegschaft werden zu Geiseln. Denzel Washington verhandelt mit den Geiselnehmern. Beim Abhören ihres Funkverkehrs bekommt er eine Sprache zu hören, die er nicht versteht. Zunächst denkt er, es sei Russisch (klar, die Russenmafia aus Little Odessa). Ist es aber nicht. Ein Taxifahrer behauptet, es sei Albanisch. Der Typ selbst kann kein Albanisch, seine Exfrau aber komme aus Albanien. Washington lässt beim albanischen Konsulat anrufen, die sollen einen Dolmetscher rüberschicken. Das Konsulat antwortet: Nicht mit uns und vor allem nicht ohne Honorar. Also muss besagte Exfrau ran. (aha)