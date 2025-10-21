Aserbaidschan-Affäre: Weiterer Prozess
München. Mit Verzögerung ist am Montag in München ein neuer Prozess rund um den Kauf von Abgeordnetenstimmen durch Aserbaidschan gestartet. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land muss sich wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit vor dem Oberlandesgericht verantworten. Fischers Anwalt griff im Namen seines Mandanten beim Prozessauftakt unter anderem das Gericht und die Generalstaatsanwaltschaft scharf an. Die Anklage sei völlig unzureichend. In einem ersten Prozess hatte das Oberlandesgericht den Ex-CSU-MdB Eduard Lintner zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. (dpa/jW)
