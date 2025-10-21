Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Aus: Ausgabe vom 21.10.2025, Seite 4 / Inland

Trump: AfD will Ehrenbürgerschaft

Bad Dürkheim. US-Präsident Donald Trump soll nach dem Willen der AfD in Bad Dürkheim die Ehrenbürgerwürde des pfälzischen Landkreises erhalten. »Auslöser für unseren Antrag im Kreistag ist, dass Donald Trump den Israel/Gaza-Konflikt befriedet und dafür gesorgt hat, dass die israelischen und acht deutsche Geiseln freigekommen sind«, sagte der dortige AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Stephan am Montag gegenüber dpa. Vorfahren Trumps kamen aus Kallstadt im heutigen Landkreis Bad Dürkheim. (dpa/jW)

