Trump: AfD will Ehrenbürgerschaft

Bad Dürkheim. US-Präsident Donald Trump soll nach dem Willen der AfD in Bad Dürkheim die Ehrenbürgerwürde des pfälzischen Landkreises erhalten. »Auslöser für unseren Antrag im Kreistag ist, dass Donald Trump den Israel/Gaza-Konflikt befriedet und dafür gesorgt hat, dass die israelischen und acht deutsche Geiseln freigekommen sind«, sagte der dortige AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Stephan am Montag gegenüber dpa. Vorfahren Trumps kamen aus Kallstadt im heutigen Landkreis Bad Dürkheim. (dpa/jW)