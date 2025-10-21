Mord an Obdachlosem: Urteil rechtskräftig

Leipzig/Hannover. Das Urteil gegen einen 53jährigen wegen der Ermordung eines auf einer Parkbank sitzenden Obdachlosen in Hannover ist rechtskräftig geworden. Die Überprüfung des Urteils durch den sechsten Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig habe keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben, teilte das Gericht am Montag mit. Das Landgericht Hannover hatte den Mann im Mai zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte den Obdachlosen im Juli 2021 mit gezielten Messerstichen in den Hals getötet, weil er die »idyllische Atmosphäre« im Stadtwald Eilenriede durch ihn als »gestört« empfand. Das Verbrechen blieb lange unaufgeklärt, erst im November 2024 stellte sich der Angeklagte der Polizei. (AFP/jW)