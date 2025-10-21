Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Aus: Ausgabe vom 21.10.2025, Seite 2 / Inland

Schwarzarbeit: Fünf Jahre Haft für Unternehmer

Kiel. Wegen Betrugs und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe hat das Kieler Landgericht einen Bauunternehmer zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Es sprach den Mann wegen insgesamt 72 Delikten im Zusammenhang mit Schwarzarbeit schuldig, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Der 49jährige Beschuldigte soll demnach in Neumünster unter fremdem Namen ein Bauunternehmen betrieben und »eine Vielzahl« von Menschen schwarz beschäftigt haben, um Lohnnebenkosten zu sparen. Das Gericht verurteilte ihn wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitslohn, Betrugs und Steuerhinterziehung jeweils in zahlreichen Fällen. (AFP/jW)

