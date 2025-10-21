Schwarzarbeit: Fünf Jahre Haft für Unternehmer
Kiel. Wegen Betrugs und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe hat das Kieler Landgericht einen Bauunternehmer zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Es sprach den Mann wegen insgesamt 72 Delikten im Zusammenhang mit Schwarzarbeit schuldig, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Der 49jährige Beschuldigte soll demnach in Neumünster unter fremdem Namen ein Bauunternehmen betrieben und »eine Vielzahl« von Menschen schwarz beschäftigt haben, um Lohnnebenkosten zu sparen. Das Gericht verurteilte ihn wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitslohn, Betrugs und Steuerhinterziehung jeweils in zahlreichen Fällen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Das bedeutet systematische Folter«vom 21.10.2025
-
Auf die Straße gesetztvom 21.10.2025
-
Merz nimmt nichts zurückvom 21.10.2025
-
Deutschlands steinerner Flugzeugträgervom 21.10.2025
-
Konjunktur im Leerlaufvom 21.10.2025
-
Wohlfeile Regierungskurs-Kritikvom 21.10.2025
-
»Gesundheit ist immer auch eine Machtfrage«vom 21.10.2025