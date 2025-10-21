Klarna verklagt Google auf 7,1 Milliarden Euro
Stockholm. Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna, Eigentümer des Preisvergleichsportals Pricerunner, verklagt den US-Konzern Google wegen unlauteren Wettbewerbs auf umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro Schadenersatz. Die Klage wurde 2022 eingereicht, am Montag begann in Stockholm der Prozess. Google wird vorgeworfen, in den Ergebnissen seiner Suchmaschine seinen eigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping bevorzugt behandelt zu haben. Die EU hatte Google bereits im Jahr 2017 zu einer Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro verurteilt. Auch damals ging es um Google Shopping. (dpa/jW)
