Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.10.2025, Seite 2 / Inland
Wohnungskrise

Auf die Straße gesetzt

2 BM.jpg
Sven Kaeuler/dpa

In Berlin-Mitte sind am Montag zwölf Wohnungen in einem teilweise besetzten Haus in der Habersaathstraße geräumt worden. Rund 100 Menschen waren dem Aufruf der Initiative »Leerstand Hab-ich-saath« gefolgt und protestierten um sechs Uhr früh gegen die Maßnahme, die vor allem Wohnungslose trifft. Die Polizei sicherte die Räumung ab. Die in der DDR errichteten Wohnungen in der Habersaathstraße 40–48 befinden sich in unmittelbarer Nähe der BND-Zentrale. Das Gebiet ist von Verdrängung und Immobilienspekulation geprägt. Der Eigentümer will die Gebäude abreißen. (jW)

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.