Auf die Straße gesetzt
In Berlin-Mitte sind am Montag zwölf Wohnungen in einem teilweise besetzten Haus in der Habersaathstraße geräumt worden. Rund 100 Menschen waren dem Aufruf der Initiative »Leerstand Hab-ich-saath« gefolgt und protestierten um sechs Uhr früh gegen die Maßnahme, die vor allem Wohnungslose trifft. Die Polizei sicherte die Räumung ab. Die in der DDR errichteten Wohnungen in der Habersaathstraße 40–48 befinden sich in unmittelbarer Nähe der BND-Zentrale. Das Gebiet ist von Verdrängung und Immobilienspekulation geprägt. Der Eigentümer will die Gebäude abreißen. (jW)
