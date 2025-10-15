AOK: Weiterhin hoher Krankenstand

Berlin. Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle von Beschäftigten ist laut der Krankenkasse AOK auch in diesem Jahr hoch. Haupttreiber sind demnach die Atemwegserkrankungen. Diese »erreichten im Februar 2025 einen neuen Höchststand und haben sich seit April 2025 auf einem etwas niedrigeren Niveau eingependelt« als im Vorjahr, so die AOK. Die Jahresbilanz werde aber wohl ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr. Seit September seien die Erkältungs-, Grippe- und Coronafälle wieder angewachsen, ebenso die Coronainfektionen. Bereits im Vorjahr verzeichnete die AOK ein Allzeithoch bei den Krankschreibungen. (dpa/jW)