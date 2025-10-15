AOK: Weiterhin hoher Krankenstand
Berlin. Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle von Beschäftigten ist laut der Krankenkasse AOK auch in diesem Jahr hoch. Haupttreiber sind demnach die Atemwegserkrankungen. Diese »erreichten im Februar 2025 einen neuen Höchststand und haben sich seit April 2025 auf einem etwas niedrigeren Niveau eingependelt« als im Vorjahr, so die AOK. Die Jahresbilanz werde aber wohl ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr. Seit September seien die Erkältungs-, Grippe- und Coronafälle wieder angewachsen, ebenso die Coronainfektionen. Bereits im Vorjahr verzeichnete die AOK ein Allzeithoch bei den Krankschreibungen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Pflege bleibt prekärvom 15.10.2025
-
DB Cargo hat ernstes Problemvom 15.10.2025
-
Schreie in der Nachtvom 15.10.2025
-
Unverzüglich wieder liefernvom 15.10.2025
-
Operation Sparpaketvom 15.10.2025
-
Leere Tellervom 15.10.2025
-
»Zur Kriegführung gehört auch Propaganda«vom 15.10.2025