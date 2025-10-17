Nachschlag: Das Klagelied der Truppe

WEREK/IMAGO Weibliche Sanitätsoffiziere bei der Grundausbildung im Jahr 1989

»Kontrovers« ist hier gar nichts. Hintergründe und Analysen, wie vom BR versprochen, gibt es ebenso wenig. Statt dessen: Auf 20 Minuten eingedampftes Einmaleins der offiziellen Version der Geschichte der Bundeswehr »von der Wiedervereinigung bis zur Zeitenwende«. Alle Klischees werden bedient. So verbrennen nur rund drei Minuten Sendezeit, ehe der Hofgelehrte Sönke Neitzel seinen ersten von vielen Auftritten hat. Vom längst verrenteten Kalten Krieger bis zur jungen Soldatin dürfen alle das Klagelied der Truppe anstimmen, der mit dem sozialistischen Lager 1990 das Feindbild abhanden kam. Mit Thomas de Maizière wurde sogar ein Exverteidigungsminister aus dem Ruhestand geholt, um von der ach so schweren Verantwortung zu berichten. Der globalstrategische Wechsel von einer antikommunistischen Frontstaatarmee hin zur imperialistischen Interventionstruppe wird ganz im Sinne der »Zeitenwende« teleologisch als großer Fehler nacherzählt. (mb)