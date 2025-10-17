Kenias Oppositionsführer Odinga verstorben

Nairobi. Der langjährige Oppositionsführer Kenias, Raila Odinga, ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien verstorben. Er war aufgrund seiner politischen Aktivitäten mehrfach inhaftiert und bewarb sich fünfmal erfolglos um das Präsidentenamt. Odinga hatte sich zur medizinischen Behandlung im Ausland befunden und erlitt laut Angaben des Krankenhauses in der Stadt Kochi, wo er starb, einen Herzstillstand. Hunderte von Anhängern aus dem Slum Kibera in Nairobi zogen nach Bekanntwerden in einer Prozession zu Odingas ­Familienhaus. (Reuters/jW)