Waffenruhe zwischen Kabul und Islamabad
Kabul/Islamabad. Nach Gefechten zwischen Afghanistan und Pakistan hat die am Mittwoch vereinbarte Waffenruhe am Donnerstag dem Vernehmen nach gehalten. Pakistanische Beamte an der Grenze erklärten gegenüber AFP, dass über Nacht »keine Gewalt« gemeldet worden, die Waffenruhe also weiterhin in Kraft sei. Innerhalb der 48stündigen Waffenruhe wolle man durch »konstruktiven Dialog« eine »positive Lösung« finden, hieß es aus Islamabad. In den vergangenen zwei Wochen war es an der Grenze vermehrt zu Gefechten gekommen, die Dutzende Tote gefordert und mehr als 100 Menschen verletzt hatten. (AFP/jW)
