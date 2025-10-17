Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 2 / Ausland

Madagaskar: Putschist wird Präsident

Antananarivo. Nach der Machtübernahme durch die Eliteeinheit Capsat des Militärs in Madagaskar will deren Anführer Michael Randrianirina sich an diesem Freitag zum Präsidenten vereidigen lassen. Letzteres erfolge bei einer »feierlichen Anhörung vor dem Obersten Verfassungsgericht«, teilte das staatliche Fernsehen am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte das Parlament in der Hauptstadt Antananarivo für die Absetzung von Präsident Andry Rajoelina votiert, der ins Ausland geflohen sein soll. Daraufhin beanspruchte Randrianirina die Macht im Land und wurde vom Verfassungsgericht aufgefordert, neuer Staatschef zu werden. (AFP/jW)

