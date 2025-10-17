Trump setzt CIA gegen Venezuela ein

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Geheimdienst CIA zu verdeckten Einsätzen in Venezuela ermächtigt. Das Staatsoberhaupt bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) einen Bericht der New York Times über eine geheime Anweisung. Damit erhöhen die USA den Druck auf die Regierung von Präsident Nicolás Maduro, die sie stürzen wollen. Trump hatte im August die militärische Präsenz in der Region stark erhöht und mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Die US-Marine schoss zudem mehrere Boote in internationalen Ge-wässern ab und tötete dabei rund 27 Menschen, die meisten davon Venezolaner, aber auch Kolumbianer. Die US-Regierung führt als vorgeschobene Begründung den Kampf gegen Drogenkartelle an. Erst am Dienstag wurde ein Boot vor der Küste Venezuelas zerstört, auf dem sich sechs angebliche Drogenschmuggler befanden. (Reuters/jW)Siehe Seite 2