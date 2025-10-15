CSU: Russland-Reise »Landesverrat«
München/Berlin. Eine für 2026 angedachte Russlandreise des stellvertretenden Chefs der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, muss nach Ansicht der CSU verhindert werden. »Die AfD-Spitze muss die Reise unterbinden. Alles andere ist Landesverrat«, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber am Dienstag gegenüber dpa. »Die Gefahr, dass er geheime Informationen an den Kreml weitergibt und so die Sicherheit Deutschlands und Europas massiv gefährdet«, sei »hoch«, so Huber weiter. Frohnmaier hatte die Reisepläne damit begründet, Gesprächskanäle für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg offen halten zu wollen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
