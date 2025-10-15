Containerschiff fährt erstmals über Arktis
Moskau. Ein Containerschiff ist zum ersten Mal über die nördliche Passage entlang der russischen Küste im Arktischen Ozean von China nach Großbritannien gefahren. Einer Mitteilung des Konzerns Rosatom zufolge dauerte die Überfahrt 20 Tage. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bereits angekündigt, den Schiffsverkehr auf der Route ausbauen zu wollen. Sie wird für den Transport von flüssigem Erdgas (LNG) vom Hafen Sabetta auf der sibirischen Jamal-Halbinsel zu Kunden in Asien genutzt. Der arktische Seeweg zwischen Europa und Asien ist deutlich kürzer als der durch den Indischen Ozean, mit dem Klimawandel verlängert sich die schiffbare Zeit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
