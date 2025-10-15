Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Inland

Generalstreik legt Griechenland lahm

Athen. In Griechenland hat ein Generalstreik aus Protest gegen eine geplante Arbeitszeitverlängerung den Verkehr landesweit zum Erliegen gebracht. Der Streik wurde von Gewerkschaften für Dienstag ausgerufen, um gegen Pläne der konservativen Regierung zu protestieren, die Möglichkeit eines 13-Stunden-Arbeitstags einzuführen. Die Fähren der griechischen Inseln blieben am Dienstag im Hafen, Busse und Züge des öffentlichen Nahverkehrs standen still. Schulen, Gerichte, Banken und andere öffentliche Einrichtungen blieben geschlossen. Der Ausstand sollte 24 Stunden dauern. (AFP/jW)

