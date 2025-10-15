Generalstreik legt Griechenland lahm
Athen. In Griechenland hat ein Generalstreik aus Protest gegen eine geplante Arbeitszeitverlängerung den Verkehr landesweit zum Erliegen gebracht. Der Streik wurde von Gewerkschaften für Dienstag ausgerufen, um gegen Pläne der konservativen Regierung zu protestieren, die Möglichkeit eines 13-Stunden-Arbeitstags einzuführen. Die Fähren der griechischen Inseln blieben am Dienstag im Hafen, Busse und Züge des öffentlichen Nahverkehrs standen still. Schulen, Gerichte, Banken und andere öffentliche Einrichtungen blieben geschlossen. Der Ausstand sollte 24 Stunden dauern. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
