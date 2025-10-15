Dobrindt will mit EU-Ländern abschieben
Luxemburg. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich für gemeinsame Initiativen mit anderen EU-Staaten ausgesprochen, Menschen in sogenannte Rückkehrzentren in Drittländer abzuschieben. »Wir haben den Willen dazu, auch solche Vereinbarungen mit unseren Partnerländern innerhalb der Europäischen Union zu schließen«, sagte Dobrindt am Dienstag beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Der niederländische Migrationsminister David van Weel habe deutlich gemacht, dass es »stabile« Vereinbarungen mit Uganda gebe und solche Zentren auch »von mehreren Ländern gleichzeitig« genutzt werden könnten, sagte Dobrindt. Es habe zudem eine »große Übereinstimmung« darüber gegeben, »dass wir mit Rückführungen nach Syrien beginnen müssen«. Die EU müsse dafür sorgen, dass diese Abschiebungen »nicht nur freiwillig« möglich sind, sagte er. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
