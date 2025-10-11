Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Blasphemie. Geschichte eines ›imaginären Verbrechens‹« von Jacques de Saint-Victor, erschienen in der Hamburger Editon.

Das Buch: »Traumland Marokko. Orientalisches Tagebuch« von Mourad Kusserow, erschienen im Verlag Donata Kinzelbach, haben gewonnen: Ursula Krause aus Berlin und Sarah Frickes aus Speicher-Bitburg.