Pakistan: Tödlicher Angriff auf Armee

Peschawar. Dschihadisten haben Insidern zufolge in der Nacht auf Mittwoch einen pakistanischen Militärkonvoi in der Nähe der Grenze zu Afghanistan angegriffen, wie Reuters am Mittwoch mitteilte. Bei dem Hinterhalt seien neun Soldaten und zwei Offiziere getötet worden. Am Straßenrand seien Sprengsätze detoniert. Dann habe eine große Anzahl von Kämpfern den Konvoi, der in der Provinz Kurram unterwegs war, mit Gewehren angegriffen. Die pakistanischen Taliban bekannten sich zu dem Überfall. (Reuters/jW)