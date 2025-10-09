Grönland: Schnelle Annäherung an EU

Strasbourg. Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen will bei der Annäherung an die EU schneller voranschreiten. »Grönland ist bereit, gemeinsam mit der EU das Tempo zu erhöhen«, sagte Nielsen am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Strasbourg. Erstmals sprach ein Regierungschef Grönlands vor dem Plenum. Die Annäherung zwischen Grönland und der EU findet vor dem Hintergrund der Besitzansprüche statt, die US-Präsident Donald Trump auf die größte Insel der Erde erhebt. Nielsen betonte die strategische Bedeutung der Insel vor allem im Hinblick auf kritische Rohstoffe und erneuerbare Energieträger. Sein Rohstoffsektor stehe bereit, eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der Versorgung für die EU und die Welt zu übernehmen. Nielsen lobte die geplante Ausweitung der finanziellen Unterstützung Grönlands seitens der EU-Kommission. Mit mehr als 500 Millionen Euro soll mehr als doppelt soviel wie bislang aus dem nächsten mehrjährigen Etat an das autonome Gebiet im Nordatlantik fließen. (dpa/jW)