Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 2 / Ausland

Angriff auf Konvoi des Präsidenten Ecuadors

Quito. Ein Konvoi mit dem Auto des rechten ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa ist am Dienstag (Ortszeit) von etwa 500 Menschen umringt und mit Steinen beworfen worden, wie dpa berichtete. Noboa sei auf dem Weg zu einer Veranstaltung in der Stadt Cañar gewesen. Später seien Einschusslöcher an seinem Fahrzeug gefunden worden. Noboa blieb unverletzt. Seit September protestieren verschiedene Organisationen in Ecuador gegen die neoliberale Kahlschlagspolitik Noboas. Auch ist das Land unter seinen Vorgängern Lénin Moreno und Guillermo Lasso zu einem Brennpunkt des organisierten Verbrechens geworden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.