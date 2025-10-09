Von der Leyen wirft Russland hybride Kriegführung vor
Strasbourg. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Moskau bei einer Debatte über angebliche Luftraumverletzungen durch Russland im EU-Parlament in Strasbourg am Mittwoch vorgeworfen, Krieg gegen die EU zu führen: »Es ist an der Zeit, es beim Namen zu nennen: Das ist hybride Kriegführung, und wir müssen sie sehr ernst nehmen.« In Reaktion auf die Lage müsse die EU stark aufrüsten. Die Deutsche kündigte an, in Kürze einen Fahrplan vorzustellen, wie Fähigkeiten in Schlüsselbereichen wie Luftverteidigung, Artillerie und elektronischer Kampfführung verbessert werden können. (dpa/jW)
