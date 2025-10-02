Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 7 / Ausland

Gabun: Regierungspartei führt bei Wahlen

Libreville. Die erst vor wenigen Monaten von Übergangspräsident Brice Oligui Nguema gegründete Regierungspartei Demokratische Union der Baumeister (RdB) hat in der ersten Runde der Parlamentswahlen in Gabun die Führung übernommen und 55 von 145 Sitzen gewonnen. Das meldete AP am Dienstag abend. Die Demokratische Partei (GDP) des 2023 gestürzten Präsidenten Ali Bongo Ondimba kam nur auf drei Sitze. Für den 11. Oktober sind Stichwahlen in den verbleibenden unentschiedenen Wahlkreisen angesetzt. (jW)

