Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 7 / Ausland
Gabun: Regierungspartei führt bei Wahlen
Libreville. Die erst vor wenigen Monaten von Übergangspräsident Brice Oligui Nguema gegründete Regierungspartei Demokratische Union der Baumeister (RdB) hat in der ersten Runde der Parlamentswahlen in Gabun die Führung übernommen und 55 von 145 Sitzen gewonnen. Das meldete AP am Dienstag abend. Die Demokratische Partei (GDP) des 2023 gestürzten Präsidenten Ali Bongo Ondimba kam nur auf drei Sitze. Für den 11. Oktober sind Stichwahlen in den verbleibenden unentschiedenen Wahlkreisen angesetzt. (jW)
