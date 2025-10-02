Marokko: Polizeigewalt gegen Sozialprotest
Rabat. Die landesweiten Proteste Jugendlicher in Marokko gegen unerträgliche Lebensbedingungen und Korruption sind am Mittwoch weitergegangen. Erneut versuchten Einsatzkräfte, die Kundgebungen im Keim zu ersticken. Am Dienstag abend war ein Polizeiwagen in der Stadt Oujda in eine Menge gerast. Ein Demonstrant wurde schwer verletzt. Die Proteste hatten am Sonnabend nach dem Aufruf einer Gruppe namens »Gen Z 212« in sozialen Netzwerken begonnen. Gefordert werden eine bessere Bildung und eine bessere Gesundheitsversorgung sowie ein Ausstieg aus Megaprojekten.(dpa/jW)
