Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 7 / Ausland

USA: Mann wegen Mordes hingerichtet

Jacksonville. Im US-Bundesstaat Florida ist am Dienstag (Ortszeit) der 64jährige Victor Jones in einem Staatsgefängnis in der Nähe von Jacksonville hingerichtet worden, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Jones war verurteilt worden, im Jahr 1990 seine Chefs – einen 67jährigen und seine 66 Jahre alte Frau – erstochen zu haben. Der Oberste Gerichtshof von Florida hatte es vergangene Woche abgelehnt, die Hinrichtung des geistig behinderten Jones zu stoppen, der als Jugendlicher in öffentlichem Gewahrsam misshandelt wurde. Mit ihm wurden in den USA dieses Jahr bereits 34 Menschen hingerichtet. (AFP/jW)

