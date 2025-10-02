Polen: Grenzkontrollen werden verlängert

Warschau. Polen verlängert seine Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen bis zum 4. April 2026. Dies teilte das Innenministerium in Warschau am Mittwoch mit. Polen hatte die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Litauen im Juli eingeführt, nachdem insbesondere Deutschland seinerseits mit einer entsprechenden Überwachung begonnen hatte. Dem Ministerium zufolge wurden in den ersten acht Monaten dieses Jahres fast 25.000 Übertritte ohne gültige Papiere aus Belarus verhindert. Mehr als 2.100 Menschen seien beim Versuch, von Polen nach Deutschland zu gelangen, festgenommen worden. (Reuters/jW)