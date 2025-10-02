Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 6 / Ausland
Seeleute im Golf von Aden gerettet
Larissa. Kriegsschiffe des EU-Marineeinsatzes »Aspides« haben im Golf von Aden die Besatzung eines niederländischen Frachters in Sicherheit gebracht, wie dpa am späten Dienstag abend unter Berufung auf die Einsatzzentrale im griechischen Larissa meldete. Demnach war das Schiff am Montag durch einen Raketentreffer beschädigt worden. Als Angreifer werden die Ansarollah vermutet, die weite Teile Jemens kontrollieren und in Solidarität mit Gaza eine Blockade über das Rote Meer verhängt haben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
EU bleibt auf Kriegskursvom 02.10.2025
-
Brüssel blickt nervös nach Pragvom 02.10.2025
-
Abrechnung mit Exmachthabervom 02.10.2025
-
In gefährlichen Gewässernvom 02.10.2025
-
Kabinett solidarisiert sich mit Petrovom 02.10.2025
-
»Seit 26 Jahren läuft der Prozess«vom 02.10.2025