Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 6 / Ausland

Seeleute im Golf von Aden gerettet

Larissa. Kriegsschiffe des EU-Marineeinsatzes »Aspides« haben im Golf von Aden die Besatzung eines niederländischen Frachters in Sicherheit gebracht, wie dpa am späten Dienstag abend unter Berufung auf die Einsatzzentrale im griechischen Larissa meldete. Demnach war das Schiff am Montag durch einen Raketentreffer beschädigt worden. Als Angreifer werden die Ansarollah vermutet, die weite Teile Jemens kontrollieren und in Solidarität mit Gaza eine Blockade über das Rote Meer verhängt haben. (dpa/jW)

