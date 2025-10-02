Atomkraftwerk in Ukraine ohne Strom

Wien. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bemüht sich um eine rasche Wiederherstellung der Stromversorgung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja, wie IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die Lage in dem von Russland besetzten AKW als kritisch bezeichnet. Angeblich verhindere russischer Beschuss die Reparatur defekter Leitungen. Die Stromzufuhr ist zur Kühlung der Reaktoren und zur Abwendung einer Kernschmelze notwendig. (Reuters/jW)