UN-Sicherheitsrat billigt Einsatz in Haiti
New York. Im Kampf gegen sogenannte Bandenkriminalität in Haiti hat der UN-Sicherheitsrat am Dienstag (Ortszeit) einen neuen internationalen Einsatz genehmigt. Die Einheit mit rund 5.500 Soldaten soll die bisherige multinationale Truppe unter kenianischer Führung ersetzen, deren Mandat am 2. Oktober ausläuft. Zwölf der 15 Ratsmitglieder stimmten zu, China, Russland und Pakistan enthielten sich. Haiti ist das ärmste Land Amerikas. In der Karibikrepublik mit knapp zwölf Millionen Einwohnern haben seit 2016 keine Wahlen mehr stattgefunden. Der damalige Präsident Jovenel Moïse wurde 2021 ermordet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
EU bleibt auf Kriegskursvom 02.10.2025
-
Brüssel blickt nervös nach Pragvom 02.10.2025
-
Abrechnung mit Exmachthabervom 02.10.2025
-
In gefährlichen Gewässernvom 02.10.2025
-
Kabinett solidarisiert sich mit Petrovom 02.10.2025
-
»Seit 26 Jahren läuft der Prozess«vom 02.10.2025