Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 2 / Ausland

UN-Sicherheitsrat billigt Einsatz in Haiti

New York. Im Kampf gegen sogenannte Bandenkriminalität in Haiti hat der UN-Sicherheitsrat am Dienstag (Ortszeit) einen neuen internationalen Einsatz genehmigt. Die Einheit mit rund 5.500 Soldaten soll die bisherige multinationale Truppe unter kenianischer Führung ersetzen, deren Mandat am 2. Oktober ausläuft. Zwölf der 15 Ratsmitglieder stimmten zu, China, Russland und Pakistan enthielten sich. Haiti ist das ärmste Land Amerikas. In der Karibikrepublik mit knapp zwölf Millionen Einwohnern haben seit 2016 keine Wahlen mehr stattgefunden. Der damalige Präsident Jovenel Moïse wurde 2021 ermordet. (dpa/jW)

