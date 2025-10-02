Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 2 / Ausland

Netanjahu stellt Weichen gegen Friedenslösung

Tel Aviv. Durch israelischen Beschuss sind nach Angaben der Agentur WAFA am Mittwoch mindestens 23 Menschen getötet worden. Am Montag hatte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu einem sogenannten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zugestimmt. Eine Entscheidung der Hamas stand am Mittwoch weiter aus. Am Dienstag hatte Netanjahus Büro zudem die Ernennung David Zinis zum neuen Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet bekanntgegeben. Der ultrarechte Zionist Zini soll sich gegen Verhandlungen mit der Hamas ausgesprochen und den Konflikt mit Palästinensern als »ewigen Krieg« bezeichnet haben. (dpa/AFP/jW)

