SPD will »Containern« legalisieren
Berlin. Die SPD dringt auf die Freigabe des sogenannten Containerns. »Wir können nicht ständig über Versorgungssicherheit diskutieren und gleichzeitig dieser massiven Lebensmittelverschwendung tatenlos zusehen«, sagte der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Esra Limbacher, der Rheinischen Post von Montag. »Es darf für Supermärkte nicht länger günstiger sein, Lebensmittel wegzuwerfen, als sie zu spenden.« Am Montag begann die Aktionswoche »Zu gut für die Tonne« des Bundeslandwirtschaftsministeriums. (AFP/jW)
