Arbeitskräftenachfrage weiter schwach
Berlin. Bei der Nachfrage nach neuem Personal zeichnet sich in der Konjunkturflaute keine Besserung ab. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte im September bei 98 Punkten, wie die BA am Montag mitteilte. Einen tieferen Stand gab es zuletzt während der Coronakrise im Januar 2021. Der Arbeitskräftebedarf bleibe »im Kontext der wirtschaftlichen Schwäche weiter schwach«. Damit liegt das Barometer den dritten Monat hintereinander auf dem gleichen niedrigen Niveau und zudem unter dem Jahresdurchschnitt 2015, der als Referenzwert von 100 Zählern festgelegt wurde. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sei binnen Jahresfrist in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken. (Reuters/jW)
