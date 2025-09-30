Hessen: AfD ist »Verdachtsfall«
Kassel. Der Verfassungsschutz in Hessen darf den AfD-Landesverband als »Verdachtsfall« einstufen und beobachten. Das hat der Verwaltungsgerichtshof des Landes entschieden, wie das Gericht am Montag mitteilte. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte vor drei Jahren den Landesverband als »rechtsextremen Verdachtsfall« eingestuft. Im November 2023 entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass die AfD beobachtet werden darf. Die Partei war daraufhin vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen. Strittig war auch, inwieweit die Einstufung öffentlichgemacht werden darf. Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte vor rund drei Wochen die lange Dauer des Verfahrens kritisiert. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Es soll geschossen werdenvom 30.09.2025
-
Stärker, aber chancenlosvom 30.09.2025
-
Widerstand gegen Tesla 2.0vom 30.09.2025
-
»Erst der Abschuss erzeugt die Problemwölfe«vom 30.09.2025
-
Breite Kritik an Plänen zur Pflegekürzungvom 30.09.2025
-
»Sie werden kriminalisiert und angegriffen«vom 30.09.2025
-
Safe Abortion Dayvom 30.09.2025