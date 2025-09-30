Cannabisschwarzmarkt bisher kaum verdrängt

Berlin. Eineinhalb Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis zeigt eine erste Auswertung kaum Effekte auf illegale Beschaffungswege. Anbauvereinigungen trügen bislang nicht zur Verdrängung des Schwarzmarktes bei, heißt es in einem in Berlin vorgelegten Bericht. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte Beratungen zu »bedenklichen Tendenzen« an. Volljährige dürfen seit April 2024 mit Einschränkungen kiffen und anbauen. (dpa/jW)