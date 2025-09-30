Anteil älterer Beschäftigter so hoch wie nie
Nürnberg. Der Anteil älterer Menschen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist so hoch wie nie: Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) stieg er in den vergangenen zehn Jahren von knapp 17 Prozent auf 23 Prozent im Jahr 2024. Absolut waren 2024 rund 7,8 Millionen Menschen im Alter von 55 bis unter 65 Jahren erwerbstätig – von insgesamt 34,2 Millionen Beschäftigten. »Haupttreiber ist der demographische Effekt«, erklärte die BA am Montag. Geburtenstarke Jahrgänge wachsen demnach in die Altersgruppe der Älteren hinein. Letztere zeichneten sich für Unternehmen besonders durch Erfahrung und Zuverlässigkeit aus. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Es soll geschossen werdenvom 30.09.2025
-
Stärker, aber chancenlosvom 30.09.2025
-
Widerstand gegen Tesla 2.0vom 30.09.2025
-
»Erst der Abschuss erzeugt die Problemwölfe«vom 30.09.2025
-
Breite Kritik an Plänen zur Pflegekürzungvom 30.09.2025
-
»Sie werden kriminalisiert und angegriffen«vom 30.09.2025
-
Safe Abortion Dayvom 30.09.2025