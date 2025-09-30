Anteil älterer Beschäftigter so hoch wie nie

Nürnberg. Der Anteil älterer Menschen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist so hoch wie nie: Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) stieg er in den vergangenen zehn Jahren von knapp 17 Prozent auf 23 Prozent im Jahr 2024. Absolut waren 2024 rund 7,8 Millionen Menschen im Alter von 55 bis unter 65 Jahren erwerbstätig – von insgesamt 34,2 Millionen Beschäftigten. »Haupttreiber ist der demographische Effekt«, erklärte die BA am Montag. Geburtenstarke Jahrgänge wachsen demnach in die Altersgruppe der Älteren hinein. Letztere zeichneten sich für Unternehmen besonders durch Erfahrung und Zuverlässigkeit aus. (AFP/jW)