Aufruf zu Friedensdemos in Berlin und Stuttgart

Stuttgart/Berlin. Ein breites Bündnis aus Friedensinitiativen ruft für den 3. Oktober zu großen Demonstrationen in Berlin und Stuttgart auf. Unter dem Motto »Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!« fordern die Organisatoren Gespräche für ein schnelles Ende der Kriege vor allem in Europa und Nahost. Der SPD-Politiker Ralf Stegner kritisierte am Montag mit Blick auf Gaza zivile Opfer, die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann betonte die Beteiligung von über 400 Gruppen. Das Bündnis wendet sich gegen Wehrpflicht, Militarisierung und Kürzungen im Sozialbereich und beim Umweltschutz. In Berlin – wo Stegner spricht – startet die Kundgebung um 12.20 Uhr am Bebelplatz, in Stuttgart um 13 Uhr am Schlossplatz. Am Wochenende hatten in Berlin und Düsseldorf über 100.000 Menschen gegen den israelischen Krieg in Gaza demonstriert. (dpa/jW)