Aufruf zu Friedensdemos in Berlin und Stuttgart
Stuttgart/Berlin. Ein breites Bündnis aus Friedensinitiativen ruft für den 3. Oktober zu großen Demonstrationen in Berlin und Stuttgart auf. Unter dem Motto »Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!« fordern die Organisatoren Gespräche für ein schnelles Ende der Kriege vor allem in Europa und Nahost. Der SPD-Politiker Ralf Stegner kritisierte am Montag mit Blick auf Gaza zivile Opfer, die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann betonte die Beteiligung von über 400 Gruppen. Das Bündnis wendet sich gegen Wehrpflicht, Militarisierung und Kürzungen im Sozialbereich und beim Umweltschutz. In Berlin – wo Stegner spricht – startet die Kundgebung um 12.20 Uhr am Bebelplatz, in Stuttgart um 13 Uhr am Schlossplatz. Am Wochenende hatten in Berlin und Düsseldorf über 100.000 Menschen gegen den israelischen Krieg in Gaza demonstriert. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Es soll geschossen werdenvom 30.09.2025
-
Stärker, aber chancenlosvom 30.09.2025
-
Widerstand gegen Tesla 2.0vom 30.09.2025
-
»Erst der Abschuss erzeugt die Problemwölfe«vom 30.09.2025
-
Breite Kritik an Plänen zur Pflegekürzungvom 30.09.2025
-
»Sie werden kriminalisiert und angegriffen«vom 30.09.2025
-
Safe Abortion Dayvom 30.09.2025