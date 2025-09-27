Das Rote Haus

Das neue Frida-Kahlo-Museum in Mexiko-Stadt, auch »Rotes Haus« genannt, hat an diesem Wochenende seine Türen für Besucher geöffnet. Es widmet sich intimen Erinnerungen der ikonischen Künstlerin und Feministin, darunter liebevolle Briefe, Familienfotos und Kleidung. Kahlos Eltern hatten das Haus 1930 nach deren Hochzeit mit dem Wandmaler Diego Rivera gekauft. Sie selbst wohnte dort kaum. (jW/dpa)