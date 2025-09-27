»Ein blinder Held – Die Liebe des Otto Weidt«. Ein Spielfilm, der Originalaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg mit Spielszenen, Redebeiträgen und Kommentaren von Inge Deutschkron verbindet. Die wahre Geschichte des Bürstenfabrikanten Otto Weidt, der mit List und Bestechung in den 1940er Jahren versucht, seine Mitarbeiter, die fast alle Juden und fast alle blind sind, vor dem Zugriff der Gestapo zu retten. Sonntag, 28.9., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Antifaschistische Filmreihe

»Vom Klassenzimmer in den Krieg?« Diskussion. Günter Pohl (DKP) und Nellie Grüny (SDAJ) sprechen zu den Themen: Was bedeutet die Wiedereinführung der Wehrpflicht für die Jugend und unsere Gesellschaft? Wie sah Wehrpflicht in der Vergangenheit aus? Wie funktioniert Kriegsdienstverweigerung? Wie können wir uns jetzt wehren? Montag, 29.9., 18 Uhr. Ort: Kulturzentrum, Pelmkestraße 14, Hagen. Veranstalter: DKP und SDAJ Hagen

»Nicht mehr auffindbar nach dem Dritten«. Ein Antikriegsabend mit der Sängerin Gina Pietsch und dem Pianisten Bardo Henning. Es ist ermutigend, dass es in der Geschichte so viele Antikriegslieder und -texte gibt. Nicht wenige davon entstanden unter Lebensgefahr der Autoren. Montag, 29.9., 19 Uhr, Ort und Veranstalter: Anti-War-Café, Rochstr. 3, Berlin