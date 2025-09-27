Nachschlag: Rauchende Afghanen

GDF Memekultur trifft Dokumentation: Pepetaliban mit AK gegen Cryface Ammi

Als ich das Thumbnail mit den zu Pepefröschen bearbeiteten Taliban sah, die mit ihren Kalaschnikows auf einen weinenden US-Soldaten zielen, stand die Pause im abendlichen Doomscrolling fest. Ein »Bacon of Hope« in der Reizüberflutung, der mit einer knappen halben Stunde auch schon gefährlich lang ist. Zeitgenössische Aufnahmen beider Seiten, in Kombination mit amerikanischen Originaldokumenten, machen klar, dass ich hier über eine Rarität gestolpert bin. Gut recherchiert und anschaulich gestaltet, dröselt der Mann im Bildschirm diesen als Gen-Zler vor meiner Zeit liegenden Konflikt in seine Einzelteile auf. Von den Paschtunen, die durch Jahrhunderte des Kampfes in den Bergen gegen die amerikanischen Invasoren – trotz der ungleichen Bedingungen – erfolgreich militärischen Widerstand leisteten, bis zum Erfolg der »IEDs«, die größtenteils von der Zivilbevölkerung des Landes hergestellt wurden, schwingt der antiimperialistische Unterton ganz selbstverständlich mit. Wie erfrischend. (tve)