Im Verteiler von Amnesty, Pro Asyl, Campact usw.

Ein Dutzend Mails, zuzeiten mehr,

Pro Tag lass ich mir schicken,

Auf dass mir trübe wird und schwer,

Und weiß, es wird mir glücken:

Von Kriegen lese ich und Tod,

Von Dürren, Stürmen, Fluten,

Von Wassermangel, Hungersnot,

Von Flucht und Elendsrouten,

*

Ich lese von Gefängnissen

Randvoll mit guten Leuten,

Von Qualen und Bedrängnissen,

Gewalt, Angst, Mördermeuten

Und ende (»Bitte spenden Sie!«)

Mit kleinen Bronzestücken

Dies große Weltenelend: nie.

So lass ich mich bedrücken.