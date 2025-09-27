Im Verteiler von Amnesty, Pro Asyl, Campact usw.Von Thomas Gsella
Ein Dutzend Mails, zuzeiten mehr,
Pro Tag lass ich mir schicken,
Auf dass mir trübe wird und schwer,
Und weiß, es wird mir glücken:
Von Kriegen lese ich und Tod,
Von Dürren, Stürmen, Fluten,
Von Wassermangel, Hungersnot,
Von Flucht und Elendsrouten,
*
Ich lese von Gefängnissen
Randvoll mit guten Leuten,
Von Qualen und Bedrängnissen,
Gewalt, Angst, Mördermeuten
Und ende (»Bitte spenden Sie!«)
Mit kleinen Bronzestücken
Dies große Weltenelend: nie.
So lass ich mich bedrücken.
