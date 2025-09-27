Neue Allianz von Luft-fahrtgewerkschaften
Frankfurt am Main. Die drei Luftverkehrsgewerkschaften wollen stärker kooperieren. Die für das Bodenpersonal zuständige Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr (Agil), die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) für Kabinenpersonal und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gründen unter dem Namen »We are Aviation« eine Allianz. Das Ziel sei, eine enge Kooperation für »eine starke gemeinsame Stimme« zu entwickeln, wo alle Beschäftigtengruppen betroffen seien, teilten die Gewerkschaften am Freitag mit. Die Zusammenarbeit dürfte auch ein Gegengewicht zu verstärkten Bemühungen der DGB-Gewerkschaft Verdi sein, Beschäftigte im Luftverkehr zu organisieren. Etwa bei der Lufthansa-Tochter Discover hatten UFO und VC dies bereits kritisiert. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Sollten verstehen, was passiert«vom 27.09.2025
-
Arbeit des Senats gemachtvom 27.09.2025
-
Näher beim Reichstagvom 27.09.2025
-
Tik Tok lagert ausvom 27.09.2025
-
Produktionsstopp in mehreren VW-Werkenvom 27.09.2025
-
»Ich frage mich, welche Lehren wir daraus ziehen«vom 27.09.2025