Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 5 / Inland

Neue Allianz von Luft-fahrtgewerkschaften

Frankfurt am Main. Die drei Luftverkehrsgewerkschaften wollen stärker kooperieren. Die für das Bodenpersonal zuständige Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr (Agil), die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) für Kabinenpersonal und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gründen unter dem Namen »We are Aviation« eine Allianz. Das Ziel sei, eine enge Kooperation für »eine starke gemeinsame Stimme« zu entwickeln, wo alle Beschäftigtengruppen betroffen seien, teilten die Gewerkschaften am Freitag mit. Die Zusammenarbeit dürfte auch ein Gegengewicht zu verstärkten Bemühungen der DGB-Gewerkschaft Verdi sein, Beschäftigte im Luftverkehr zu organisieren. Etwa bei der Lufthansa-Tochter Discover hatten UFO und VC dies bereits kritisiert. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.