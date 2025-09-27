Neue Allianz von Luft-fahrtgewerkschaften

Frankfurt am Main. Die drei Luftverkehrsgewerkschaften wollen stärker kooperieren. Die für das Bodenpersonal zuständige Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr (Agil), die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) für Kabinenpersonal und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gründen unter dem Namen »We are Aviation« eine Allianz. Das Ziel sei, eine enge Kooperation für »eine starke gemeinsame Stimme« zu entwickeln, wo alle Beschäftigtengruppen betroffen seien, teilten die Gewerkschaften am Freitag mit. Die Zusammenarbeit dürfte auch ein Gegengewicht zu verstärkten Bemühungen der DGB-Gewerkschaft Verdi sein, Beschäftigte im Luftverkehr zu organisieren. Etwa bei der Lufthansa-Tochter Discover hatten UFO und VC dies bereits kritisiert. (dpa/jW)