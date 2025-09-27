Lufthansa will Tausende Stellen streichen

Frankfurt am Main. Die Lufthansa plant Insidern zufolge den Abbau von 20 Prozent ihrer Verwaltungsstellen in den kommenden Jahren. Das Vorhaben solle am Montag offiziell angekündigt werden, sagten zwei damit vertraute Personen am Freitag gegenüber Reuters. Demnach wären einige tausend Arbeitsplätze betroffen. Der Konzern äußerte sich nicht zu der Angelegenheit. Die Lufthansa kämpft mit hohen Kosten und setzt auf Lohnkostensenkungen. Beim Flug- und Bodenpersonal stocken aktuell die Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Letztere monieren mangelndes Entgegenkommen des Konzerns. (Reuters/jW)