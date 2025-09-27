Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 5 / Inland

Lufthansa will Tausende Stellen streichen

Frankfurt am Main. Die Lufthansa plant Insidern zufolge den Abbau von 20 Prozent ihrer Verwaltungsstellen in den kommenden Jahren. Das Vorhaben solle am Montag offiziell angekündigt werden, sagten zwei damit vertraute Personen am Freitag gegenüber Reuters. Demnach wären einige tausend Arbeitsplätze betroffen. Der Konzern äußerte sich nicht zu der Angelegenheit. Die Lufthansa kämpft mit hohen Kosten und setzt auf Lohnkostensenkungen. Beim Flug- und Bodenpersonal stocken aktuell die Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Letztere monieren mangelndes Entgegenkommen des Konzerns. (Reuters/jW)

